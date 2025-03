Sport.quotidiano.net - Il turno. Il Carpi ferma la Lucchese: "Salvezza» a due punti

Lo scontro diretto per la, si è chiuso in pareggio: 2-2 il risultato finale. Con questo risultato la formazione toscana (che è in attesa della penalizzazione) sale a quota 31 (il Perugia, quintultimo ha 29), mentre con il punto conquistato in Toscana, ilraggiunge quota 33. I biancorossi di Cangelosi, con un successo domani sera con l’Ascoli potrebbero superare lain classifica, lasciare il quintultimo posto, avvicinare il, e mettersi in una posizione più sicura.