Il turista italiano nuota in una zona vietata Quando le autorità thailandesi lo pizzicano e lui reagisce così video

Ungirato in Thailandia è diventato virale nelle scorse ore: una coppia di turisti stranieri, almeno uno dei quali, è stata pizzicata dallelocali a fare snorkeling in un0area protetta al largo della costa di Krabi. Un’area chiusa per consentire alla barriera corallina di riformarsi. I turisti vi si sono avventurati senza le necessarie autorizzazioni, violando le norme.i guardiaparco si sono avvicinati i turisti hanno ignorato gli avvertimenti e hanno invece reagito in modo sprezzante. L’episodio è stato ripreso e condiviso in rete dalla pagina Facebook “???? – merman ?“, una pagina gestita da untore e ambientalista marino nel sud della Thailandia, che commenta: “Guarda dall’alto in basso il nostro Paese!! È questo un comportamento appropriatosi visita la Thailandia? Ignorare i ranger del parco e mancare di rispetto alla nostra gente? Assolutamente no.