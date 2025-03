Lortica.it - Il tempo della tavola perduto

Abbiamo perso il: il simbolo e il valore di stare insieme mentre si mangia. La famiglia non si riunisce più a, forse solo a cena, talvolta. Si vive la giornata alimentare senza pensare che ogni giorno il cibo che mangiamo crea il nostro corpo.Colazione, pranzo e cena sono scelte necessarie, richieste dalla nostra biologia corporea. I ritmi alimentari giornalieri sono governati dai nostri ormoni e dal variareglicemia. Tuttavia, oggi si mangia in piedi, fuori casa, con voracità, consumando cibi anonimi, spesso ricchi di grassi e poco salutari. Giorno dopo giorno, queste abitudini possono portare all’insorgenza di patologie e disfunzioni.Mai mangiare in piedi, neppure a colazione. Dimmi come mangi e ti dirò chi seiMangiare grandi quantità di cibo nel minorpossibile è un comportamento alimentare sempre più diffuso.