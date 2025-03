Sport.quotidiano.net - Il tecnico avversario Formisano parla dei biancorossi. "Squadra ben allenata e con cambi di qualità»

"Il Rimini gioca un calcio che definirei di ottima semplicità". Così, l’allenatore della Pianese Alessandro(nella foto) alla vigilia della gara contro i. "Sono unaforte, equilibrata, ben– dice ’raccontando’ ladi Buscè – ben organizzata e con una rosa veramente importante, condi assoluta. Hanno dei concetti chiari e li mettono sempre bene in campo, con grande ordine e spirito di coesione. Sono anche unamolto solida, che ha ottenuto tanti risultati importanti e che ha fatto della continuità il proprio punto di forza. Il percorso in Coppa Italia sicuramente ha dato ulteriore autostima e la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque".naturalmente guarda anche in casa propria e quello che vede alpiace particolarmente.