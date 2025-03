Ilrestodelcarlino.it - Il tartufo bianco rischia l’estinzione, Acqualagna lo pianta per salvarlo

(Pesaro e Urbino), 2 marzo 2025 – “Piantiamo ilpregiato perdal”. Il grido di allarme e il tentativo di rianimare l’orodella terra vengono da. Il Comune ha infatti deciso di dedicare un appezzamento di terreno per le micorizzazione (ovvero lagione) delpregiato. Per capire perché la capitale deltutto l’anno è arrivata a questo punto, basta guardare a quello che è successo in queste ultime stagioni e specialmente nell’ultima: quantità diridotte del novanta per cento, prezzi schizzati alle stelle, fino a 5.000 euro al chilo. Il fatto è che i cambiamenti climatici stanno ammazzando il profumo più ricercato nel mondo. Nei dettagli: se mancano i temporali (lampi e fulmini sono una scienza esatta per la crescita dele il perché va domandato a Giove Pluvio, ma tant’è), se in inverno, come dicono i cercatori, “non gela”, e se d’estate c’è un caldo torrido senza pioggia, il terreno si rinsecchisce e ilnon nasce.