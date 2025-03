Oasport.it - Il superG chiude la tre giorni di Kvitfjell. Brignone prova l’allungo decisivo, Gut-Behrami è spalle al muro

Cala il sipario sulla tredi gare a, ma prima di lascia la Norvegia c’è ancora unda affrontare per le azzurre, che cercano di conquistare quel podio solamente sfiorato nelle due discese finora disputate. Un quarto, un quinto ed un sesto posto in entrambe le gare, sempre con lo stesso terzetto (, Goggia, Pirovano), che si sono scambiate le posizioni da una giornata all’altra.Non sarà arrivato il podio, ma perfinora la tappa diè stata sicuramente positiva. La valdostana è riuscita ad aumentare il proprio vantaggio in classifica generale sulla rivale Lara Gut-, con l’azzurra che ha 231 punti da difendere sull’elvetica. La sensazione è quella chesia in una forma decisamente migliore dell’avversaria, anche se sicuramente Gut-non mollerà e darà filo da torcere all’azzurra fino all’ultima occasione disponibile.