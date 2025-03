Cms.ilmanifesto.it - Il summit di Londra elabora il trauma, un’altra “coalizione di volenterosi” al fianco di Kiev

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Con “boots on the ground, planes in the air”, l’Europa sosterrà. Armandosi, sia militarmente che, soprattutto, di buona volontà. Con i fondi russi congelati. Con ulteriori sanzioni alla Russia. . Ildiildi” aldiil manifesto.