Sport.quotidiano.net - Il Rimini vuole rialzare la testa . Ma occhio alla matricola terribile

Leggi su Sport.quotidiano.net

"L’avevo già detto dopo la partita d’andata:Pianese. Non avevo sbagliato". Per stare dparte del sicuro Antonio Buscè mette subito in guardia il suo. Ricordando il pareggio della gara d’andata al ’Neri’, accolto da qualcuno come una mezza sconfitta. "Ha giocatori che si sacrificano – dice il tecnico dei biancorossi pensando agli avversari di oggi, vera rivelazione del girone B – che fanno poche cose ma bene, che lavorano non per il singolo ma per il collettivo. È una cosa che non mi meraviglia il loro campionato". Detto questo, il suodovrà fare qualche cosa di più rispetto a quanto mostrato lunedì scorso contro l’Arezzo per non tornare dToscana a mani vuote. "Ci sono anche gli avversari in campo e questo non va dimenticato – commenta Buscè – Con l’Arezzo secondo me non abbiamo giocato a calcio né noi né, soprattutto, loro.