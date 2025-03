Ilgiorno.it - Il ricercato con il carico di droga. Sperona gli agenti col furgoncino. Sequestrati 240 chili di hashish

In une in un magazzino, nel Cremonese, avevano 240di. Glidell’Antidella Squadra mobile, che stavano cercando uno dei due per notificargli un ordine di carcerazione per una pena di 5 anni, li hanno arrestati nonostante abbiano cercato di fuggire. Si tratta di due marocchini di 35 e 45 anni, pregiudicati e irregolari. L’attività degli investigatori, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Massimiliano Mazzali, è nata per rintracciare il più giovane dei nordafricani, che deve scontare vecchie condanne per spaccio. Le ricerche si sono concentrate tra Pizzighettone, Bassano e Soresina. E proprio da quelle parti, giovedì, glihanno intercettato un uomo molto somigliante al latitante alla guida di un: quando hanno deciso di controllare il veicolo, il conducente ha accelerato,ndo la macchina della polizia.