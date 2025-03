Lanazione.it - Il quartiere aspetta: "Le promesse non bastano"

PERUGIA – Fontiveggele iniziative dell’amministrazione comunale dopo quelle che il gruppo Progetto ha definito "elettorali"., hanno detto più volte, non solo mantenute, ma smentite. Il nucleo decoro e sicurezza urbana di polizia locale e il suo depotenziamento è un nodo su cui insistono i residenti organizzati e su cui anche il centrodestra ha puntato, aggiungendo a questo l’assenza di un assessorato dedicato e la mancata applicazione delle nuove disposizioni della legge regionale sul commercio. Tra i residenti c’è fermento e preoccupazione per una situazione che, negli ultimi mesi, appare critica, anche a causa di episodi più eclatanti e certamente preoccupanti. Come il pestaggio nei pressi della farmacia da parte di un gruppo di quattro (ben presto individuati dalle forze dell’ordine) e la maxi rissa della scorsa domenica mattina tra piazza del Bacio e la stazione ferroviaria per la quale in quattro sono stati arrestati, mentre i restanti partecipanti sono in via di identificazione.