Quifinanza.it - Il prezzo dell’energia elettrica oggi 02 marzo 2025

Scopri i prezzi attualiin Italia, con un focus sulle tariffe monorarie e biorarie stabilite da ARERA.Ilstabilito da ARERA è pari a 0.13455 €/kWh per la tariffa monoraria, mentre per la bioraria è pari a 0.15832 €/kWh per la fascia F1 e 0.15161 €/kWh per la fascia F2 e 0.12854 €/kWh per la fascia F3. Il costoal kWh varia ogni 3 mesi e si applica alle forniture luce in regime di mercato tutelato tramite il Servizio Elettrico Nazionale. Per quanto riguarda il mercato libero, invece, sono i singoli fornitori in un contesto di libera concorrenza a stabilire il costo della materia prima e a declinare i dettagli delle varie offerte.Come si calcola ilIlin Italia è calcolato sulla base di diversi fattori, tra cui il costo della materia prima, le spese di trasmissione e distribuzione, e le imposte.