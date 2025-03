Gamberorosso.it - Il prezzo delle uova statunitensi impenna e qualcuno inizia ad allevare le galline in cortile

Da oltre due anni, gli allevatori stanno combattendo una battaglia contro un ceppo mortale di influenza aviaria che continua a compromettere la fornitura dinegli Stati Uniti. Da ottobre, i continui focolai su larga scala in diversi Stati hanno causato un enorme danno al patrimonio diovaiole. Con le scorte limitate, i consumatori ora si trovano di fronte a prezzi alle stelle, restrizioni all'acquisto, scaffali dei negozi vuoti e sovrapprezzi dei ristoranti sulle. L'ultimo indice dei prezzi al consumo mostra che ilè aumentato del 53% rispetto a un anno fa. Un dato in contrasto con il resto dei generi alimentari che in media sono aumentati solo del 2,5%.Autoproduzione possibile soluzione?Alcune storie raccolte dal blog statunitense Civil Eats hanno messo in luce una pratica che persembra essere una possibile soluzione per arginare l'epidemia e risparmiare qualche soldo: gli allevamenti domestici diovaiole, ovvero mettere a disposizione del pollame il proprio (eventuale)