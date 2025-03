Il pressing del Ppe su von der Leyen | Lo stop alle auto a benzina dal 2035 va revocato obiettivo irrealistico

Leggi su Open.online

Loalla produzione di nuovee diesel nele dovrebbe essere. A scriverlo su X è il Partito popolare europeo, la famiglia politica che conta più seggi al Parlamento Ue nonché la stessa a cui appartiene la presidente della Commissione, Ursula von der. A pochi giorni dalla presentazione del piano europeo per l’motive, in arrivo mercoledì 5 marzo, il Ppe mette nel mirino loinquinanti, approvato nel 2023. «L’di porre finevendite dicon motore a combustione interna entro ilsembra piùche mai. Il divieto imminente delsui motori a combustione interna dovrebbe essereper riflettere la neutralità tecnologica», scrive su X il Partito popolare europeo.Il piano di Bruxelles per l’motiveA dirla tutta, non è la prima volta che il Ppe critica duramente il regolamento sulle emissioni di CO2 dellemobili approvato la scorsa legislatura.