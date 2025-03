Agi.it - Il portiere para il rigore ma l'eroe è il raccattapalle

AGI - Ivan, un giovanissimodel Cesena, è diventato l'della partita vinta 2-0 dai bianconeri contro la Salernitana al Manuzzi. Quando ai campani è stato concesso unall'82mo, ancora sul punteggio di 0-0, ildei romagnoli Jonathan Klinsmann, figlio dell'ex attaccante interista Juergen, si è voltato verso ildietro alla porta lato curva Ferrovia e gli ha chiesto: "Secondo te dove lo tira?". "Per me alla tua destra, sono sicuro che lo parerai", gli ha risposto Ivan. "Anche per me lo tira lì", ha confermato l'estremo difensore tedesco che poi è riuscito are l'esecuzione di Cerri. A raccontare la storia è stato lo stesso Cesena sui suoi canali social, con il baby protagonista che orgoglioso mostra poi la maglia che Klinsmann gli ha regalato a fine partita dopo averlo stretto in un forte abbraccio.