Sport.quotidiano.net - Il Ponte Buggianese si prende un punto. A Viareggio zero emozioni e tanta noia

0 : Carpita, Bellini, Bertelli, Bianchi, Ricci, Nannetti, Belluomini C., Remedi, Ortolini (21’ st Ferrarese), Bibaj, Baracchini (5’ st Morelli). A disp. Manfredi, Morandini, Bertacca, Del Tessa, Belluomini T., Sapienza, Bertola. All. Amoroso.: Rizzato, Ferrari (28’ st Prati), Martinelli, Provinzano (35’ st Bellandi), Palmese, Kapidani (35’ st Chelini), Aiazzi, Pievani (14’ st Asara), Granucci, Gargani (14’ st Sgherri), Sali. A disposizione: Calu, Sanzone, Lucaccini, Fantini. All. Vettori. Arbitro: Monti di Firenze. Ilconquista unimportante in ottica salvezza, pareggiando per 0-0 contro il. Rispetto alla gara giocata contro la Massese, i pontigiani hanno più uomini a disposizione e da portare in panchina. A centrocampo addirittura si rivede Daniele Pievani, importante pedina rimasta fuori in queste settimane, per colpa di un serio infortunio alla gamba.