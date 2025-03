Lanazione.it - Il pesto più buono e caro del mondo: mille euro al chilo. “Si può fare solo col pinolo pisano”

Pisa, 2 marzo 2025 – Ilpiùalcon i suoial, hand made in Imperia, ha un ingrediente che è una pepita d’oro tutta pisana: ildel Parco di san Rossore. Orbene, dopo le ’chiacchere’ chiaccheratissime di Igino Massari (100al) ecco che sale sul podio delle ricette più gourmant, ilalla genovese che va a competere con la carne di Kobe del Giappone ed il parallelismo non è cosi azzardato come spiegheremo dopo. L’idea e la sua realizzazione di questodi lusso ed altamente “tecnologico” la si deve a Maurizio Viani imprenditore agricolo e titolare dell’azienda Nauplia che si ispira alla “maniacalità e qualità dei prodotti giapponesi”. Perché ha scelto il? “Sapete quanti ne abbiamo provati, testati assaggiati? Intendiamoci, abbiamo scartato subito i pinoli cinesi.