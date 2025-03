Ilfattoquotidiano.it - “Il pensiero di diventare mamma mi sveglia la notte, spero di essere ancora in tempo”: la confessione di Noemi a Verissimo

Cosa non fa dormire? Ildi allargare la famiglia. La cantante ne ha parlato a “” nella puntata in onda sabato 1 marzo. L’artista, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo e fresca di pubblicazione del nuovo album “Nostalgia”, si è raccontata sotto una luce più intima senza sottrarsi alle domande più personali.Da sedici anniè legata a Gabriele Greco, che ha sposato nel 2018. Prima di incontrarlo, ha spiegato lei stessa, era piuttosto sfortunata in amore, ma quando le loro strade si sono incrociate ha avuto il coraggio di dare tutta se stessa senza remore. Concetto, questo, che viene ribadito proprio nel brano sanremese Se t’innamori muori: “Gabriele è la prima persona con cui mi sono veramente buttata. Avevo piacere di sentirlo e lo chiamavo tutte le volte che mi faceva piacere senza avere la paranoia di dire: ‘Chissà, farò la figura della sottona?’.