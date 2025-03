Secoloditalia.it - Il Papa non è allettato, ma resta ‘blindato’ al Gemelli: all’Angelus nuovo appello contro la guerra

Leggi su Secoloditalia.it

Francesco “continua le terapie”, ha fatto colazione “con il caffè” non èe ha avuto in mattinata unincon i vertici vaticani: il segretario di Stato, l’italiano Pietro Parolin e il monsignore venezuelano Edgar Pena Parra. Sono queste le ultime notizie sulle condizioni del Pontefice, ricoverato per una polmonite bilaterale aldal 14 febbraio scorso, riportate negli aggiornamenti di oggi di fonti del Vaticano.Bergoglioblindato nella sua stanza al, senza alcun contatto con il mondo esterno: nessun messaggio audio, video, nè alcuna fotografia della sua degenza. Il che, per uncosì mediatico, che pure non ha risparmiato i suoi interventi ai talk show televisivi e al Festival di Sanremo. Una scelta che rappresenta una cesura singolare rispetto al passato.