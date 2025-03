Lettera43.it - Il Papa nell’Angelus ringrazia per le preghiere: «Mi sento sostenuto da tutto il popolo di Dio»

Leggi su Lettera43.it

Per la terza domenica consecutivaFrancesco non ha tenuto l’Angelus in Piazza San Pietro ma ha inviato un testo da leggere. Ricoverato al Gemelli da due settimane, nel suo messaggio ha scritto di «avvertire nel cuore la benedizione che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore». Ha quindito i fedeli per leche gli hanno rivolto da molte parti del mondo: «il vostro affetto e la vostra vicinanza e, in questo momento particolare, micome “portato” edaildi Dio. Grazie a tutti! Anch’io prego per voi, e prego sopratper la pace». «Da qui la guerra appare ancora più assurda», ha continuato il pontefice chiedendo di pregare «per la martoriata Ucraina e per Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan e Kivu».