Ilfattoquotidiano.it - Il Papa ha passato una “notte tranquilla” e “riposa ancora”: il nuovo comunicato del Vaticano

“Laè stata, il“. Sono le uniche comunicazioni ufficiali che arrivano dalla Santa Sede domenica mattina in merito alle condizioni di salute diFrancesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dallo scorso 14 febbraio. Intanto oggi, per la terza domenica, Bergoglio non terrà l’Angelus in piazza San Pietro, ma invierà un testo scritto. Nella serata di ieri, il bollettino sullo stato di salute del Santo Padre indicavano un quadrocomplesso, ma ilin grado di “muoversi e camminare”.Dopo la crisi di broncospasmo che aveva preoccupato nella serata di venerdì, il Pontefice ha trascorso la sua seconda “”. Fonti vaticane hanno riferito sabato sera cheFrancesco è di “buon umore“, può mangiare solido e muoversi con l’aiuto, anche se il suo quadro clinico resta complesso.