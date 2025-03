Quotidiano.net - Il Papa è stabile in ospedale . I medici: mangia e può camminare. Due mesi per un pieno recupero

Le prime ventiquattro ore sono trascorse sostanzialmente tranquille. Ne mancano ancora altrettante per escludere del tutto che la situazione clinica delsia peggiorata dopo la seconda crisi respiratoria di due giorni fa, quando, a causa del broncospasmo, si sono rese necessarie una broncoaspirazione del vomito inalato e la ventilazione meccanica non invasiva. La fede e la speranza di credenti e non, con il fiato sospeso da oltre due settimane per la sorte dell’88enne Francesco, restano appese all’ultimo bollettino diramato dalla Sala stampa vaticana nel tardo pomeriggio di ieri. Nessun nuovo insulto polmonare, niente febbre, né alterazione particolare degli esami clinici. Situazione stazionaria, mentre si fa larga l’ipotesi che a Francesco potrebbero servire almeno dueper unrespiratorio.