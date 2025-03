Amica.it - Il nuovo Missoni di Alberto Caliri: la sfilata A/I 2025-2026

è tornato. Il direttore creativo è stato richiamato dadopo l’intermezzo di Filippo Grazioli. E ha (ri)debuttato con laA/I-26.Lo stilista vanta un rapporto di lunghissima data con la maison, di cui conosce storia e archivio. In passato ha avuto la fortuna di stare a contatto con i due founder dell’azienda, Ottavio e Rosita, recentemente scomparsa.ha le idee chiare: vuole andare al di là degli elementi più noti del brand, come lo zig-zag e le fantasie multicolori degli anni Ottanta, per far riemergere un mood forse meno familiare al pubblico, ma a suo dire ricco di spunti. Il focus è sul giorno e sull’outerwear, ma anche sulla sera.La collezione A/Iè un tripudio di maglieria da sempre protagonista dello storico marchio italiano, che viene resa invitante, contemporanea e commerciale.