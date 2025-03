Ilgiorno.it - Il neo coordinatore delle “tute gialle“: "Io, volontario “figlio“ del Covid"

Matteo Boschini, 56 anni, residente a Codogno da 25 anni e laureato in Fisica, è il nuovodella protezione civile della sua città di adozione. Milanese di origine, con la passione per l’alpinismo e l’escursionismo, il 56enne nella vita è un informatico. Nel gruppo comunale ha per vice la volontaria Camilla Fiorin e collabora con Silvia Ramponi, addetta alla segreteria. In protezione civile si è specializzato nell’utilizzomotoseghe e fa parte dell’apposito gruppo che, in caso di calamità, locali o di altri territori, si prodiga ad esempio per rimuovere alberi dalle strade o mettere in sicurezza rami pericolanti. La sua storia di impegno civico è nata con la pandemia. "Sono diventatonel periodo, come Camilla e altri – racconta –. A fine febbraio 2020, vedendo, vicino a casa mia, i volontari di protezione civile che lavoravano al Com Centro operativo misto, sono andato a chiedere se avevano bisogno.