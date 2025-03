Ilpiacenza.it - "Il naufrago", la commedia dialettale dell’Allegra Combriccola

Leggi su Ilpiacenza.it

Venerdì 7 marzo alle ore 21 al Teatro President per la RassegnaCorrado Sforza Fogliani in scena l’Allegra, nella ricorrenza dei trent’anni di attività, con "Il",brillante in tre atti di Tremagi, con traduzione e libero adattamento di Francesco Romano.