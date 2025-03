Calciomercato.it - Il Napoli riacciuffa l’Inter, Inzaghi paga dazio: “Non è ancora un allenatore top”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico nerazzurro nuovamente nel mirino della critica: ecco cosa è successoesce dalla sfida del ‘Maradona’ con un concentrato di emozioni radicalmente diverse l’una dall’altra. Da un lato il rammarico per non essere riusciti a chiudere con un successo una partita che avrebbe permesso agli uomini didi allungare a più quattro sulsecondo. Dall’altra, la consapevolezza di essere costretti a fare di necessità virtù, a causa dei problemi fisici accorsi a Calhanoglu e (soprattutto) a Dimarco.Il: “Non èuntop” (LaPresse) – Calciomercato.itCome spiegato dallo stessonel post partita, il ritmo arrembante imposto dagli uomini di Conte ha imposto ai nerazzurri un cambio nel cambio, obbligandoli ad archiviare il passaggio alla difesa a quattro al qualeaveva fatto ricorso per alcuni frangenti della ripresa.