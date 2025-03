Serieanews.com - Il Napoli gliel’ha buttato via, ora lo prende la Juve: vendetta Giuntoli

Sembrava destinato a essere una colonna del, ma il club lo ha ceduto. Ora è finito nel mirino dellantus, conpronto a rirsi il suo vecchio pupillo Ilvia, ora lola(AnsaFoto) – serieanews.comA volte il calcio è crudele, altre volte è semplicemente strano. Un giovane talento cresce nel vivaio di una squadra, passa anni tra prestiti, speranze e promesse, poi a un certo punto il club decide che non vale più la pena aspettarlo.Alquest’estate è stato il momento della resa dei conti per diverse “eterne promesse”. Gianluca Gaetano è finito al Cagliari, dove finalmente sta trovando continuità. In Sardegna ci è andato anche Elia Caprile, anche lui un po’ a sorpresa con un diritto di riscatto che profuma di addio.