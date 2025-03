Ilrestodelcarlino.it - "Il Monumento ai caduti del mare resti dov’è"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aidelda spostare in riva al: il travertino è incompatibile. Italia Nostra chiede spiegazioni al Ministero per presunta violazione del Codice del Beni Culturali. Italia Nostra critica l’operazione di spostamento delaidel, scultura del Maestro ravennate Giannantonio Bucci commissionata poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. "Lo spostamento è incompatibile con il materiale con la quale essa è realizzata. Il travertino è pietra molto porosa, che in pochi anni di permanenza ove dovrebbe essere collocata, cioè in riva al, verrebbe irreversibilmente danneggiata dall’aerosol marino". Ildovrebbe passare dalla sponda sinistra del Canale Candiano, nei pressi del cimitero monumentale, al molo nord di Porto Corsini.