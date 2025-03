Formiche.net - Il mondo smarrito e la rotta di Francesco. La riflessione di Cristiano

Anni fa, all’inizio del tempo pandemico,ci avvertiva: non siamo in un epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento d’epoca.Molti sembrano essersene accorti solo ieri, quando hanno visto il video dello scontro tra Trump e Vance da una parte e Zelensky dall’altra. Siamo in un’epoca nuova, ancora inconsapevoli.Eppureci aveva avvertito molto tempo prima che Trump tornasse alla Casa Bianca, il cambio d’epoca lo vedeva già allora.non è un oracolo, è un uomo di 88 anni, ed è ricoverato in ospedale, in condizioni che dicono “critiche”.Non sono un medico, non so nulla della sua malattia più di quanto ci sia scritto nei bollettini.Ma sento che la sua richiesta di pregare per lui mi dice qualcosa. Cosa vuol dire pregare per lui? Per me vuol dire fermarmi a pensare cosa mi dica, cosa mi aiuti a capire, quale sia il senso della sua presenza per me.