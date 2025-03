Sport.quotidiano.net - Il mister dei toscani. L’amarezza di Inzaghi:: "Meritavamo il pari»

Non è riuscito a impedire la fuga definitiva del Sassuolo, il Pisa di Filippo, scivolato a -8 dai neroverdi nonostante un pubblico che ha eccezionalmente spinto la squadra per tutta la partita. Il tecnico nerazzurro, comunque, da rimproverare ai suoi ha solo la prima metà della gara: "Complimenti al Sassuolo, ma noi abbiamo regalato il primo tempo. Non siamo stati i soliti, abbiamo aspettato l’avversario, ci siamo mostrati più timorosi del solito e a noi questo non deve succedere; abbiamo preso gol al primo tiro, ma nella ripresa abbiamo messo davanti alla porta i nostri giocatori per tre volte, con le occasioni di Tramoni, Lind e Meister. Più di questo non potevamo fare, poi altre volte abbiamo segnato con poche occasioni, questa volta ne abbiamo avute di più e non ci siamo riusciti.