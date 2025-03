Iltempo.it - Il ministro Bernini festeggia con i goliardi l'inizio dell'anno accademico all'Università di Bologna

Durante la cerimonia di aperturaall'di, ile Ricerca, Anna Maria, è stata protagonista di un momento informale con i, storici portavoceo spirito universitario bolognese, con una tradizione che va avanti da secoli. Insieme al rettore Giovanni Molari, l'esponente del governo ha partecipato a un brindisi di augurio per il nuovo. Il tutto mentre alcuni studenti dei collettivi assaltavano la polizia all'esterno. Nel corsoa mattinata,ha anche ribadito il suo impegno a mantenere un dialogo aperto con studenti e ricercatori, offrendo la sua disponibilità per incontri futuri. Ha inoltre espresso l'importanza di confrontarsi direttamente con la comunità accademica per discuteree sfide ee prospettive per il futuroa ricerca, temi fondamentali per il rilancio del sistema educativo e scientifico italiano.