Agi.it - Il Milan la pareggia in 10 ma la Lazio vince nel recupero

AGI - Laha battuto 2-1 ila San Siro con un rigore al 98mo di Pedro e ha acuito la crisi del rossoneri che hanno chiuso in 10 uomini. In una partita ricca di emozioni, gli ospiti sono passano in vantaggio al 28mo con il tap-in di Zaccagni dopo la respinta di Maignan sul tiro di Marusic. Nella ripresa rosso diretto a Pavlovic al 22mo per fallo da ultimo uomo ma ilera riuscito are all'85mo con un colpo di testa di Chukwueze su cross di Leao. In pienoperò Maignan ha steso Isaksen in area e Manganiello dopo aver rivisto l'episodio al Var ha concesso il rigore che Pedro trasforma con freddezza. La squadra di Baroni si riporta momentaneamente al quarto posto a quota 50 punti, a +1 sulla Juventus, mentre ilrimane fermo a 41, a -9 dalla zona Champions.