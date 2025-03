Gqitalia.it - Il miglior rasoio corpo uomo che puoi portare a casa, i modelli più adatti per testa, petto, ascelle & co

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Se siete qui è perché molto probabilmente state cercando ilin circolazione; e di conseguenza, è facile apparteniate al team rasatura. Bravi, siete nel posto giusto. Molti uomini amano sentirsi lisci - molto lisci; certo, ci sono anche quelli che lasciano crescere i peli senza regole, effetto into the wild; e poi c'è una terza categoria: quelli che proprio non ce la fanno a vedere i peli in una specifica area delcome la schiena o le spalle, e decidono di levare tutto alla prima ombra di ricrescita. Appurato che l'effetto pelle-di-delfino (detta anche-alla-Daniele-Interrante), oggi, non sia proprio all'ultima moda, una volta che ci si è dedicati alla cura di barba e capelli è giusto anche prendersi cura dei peli del