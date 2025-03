Il messaggio di Papa Francesco dall’ospedale | Da qui la guerra appare ancora più assurda Evitate parole violente false e volgari

Leggi su Open.online

«Da qui lapiù». Così scrive, che per la terza domenica consecutiva ha inviato il testo scritto dell’Angelus. Il Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio per un’infezione delle vie respiratorie, scrive che in questi giorni sta pregando «soprattutto per la pace, per la martoriata Ucraina, per Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Kivu». Nell’appello diffusa dalla sala stampa vaticana si legge: «Vi mando questi pensieri, dove come sapete mi trovo da diversi giorni, accompagnato dai medici e dagli operatori sanitari, che ringrazio per l’attenzione con cui si prendono cura di me».La «benedizione» nella fragilitàNel testo scritto dell’Angelus,dice di avvertire «nel cuore la “benedizione” che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamodi più a confidare nel Signore».