Il marchio noto nel mondo Dalle macchine per cucire alla caduta di Kassim Abbas

C’è stato un tempo in cui la città di Monza vedeva le sue strade risuonare del battito instancabile dellein funzione, delle sirene che scandivano l’ingresso alle 8, l’ora di pranzo alle 12 e poi alle 17, l’ora in cui gli operai uscivano dal lavoro. Nell’attuale area di viale Stucchi, si ergeva, fino a pochi decenni fa, una delle fabbriche simbolo di un’epoca di ingegno e operosità: la Singer. Fondata negli Stati Uniti nel 1881, la celebre azienda diperaveva trovato in viale Stucchi la sua dimora dal 1968 al 1990. Ma la storia di Singer a Monza inizia molto prima. Il 24 aprile 1935, EdRossoni apre la prima sede in via Marsala. Nelle foto ingiallite dell’epoca si vede il taglio del nastro,presenza dei gerarchi fascisti. Era molto vicinoCgs, altra azienda storica ormai chiusa, la cui sede oggi ospita il liceo musicale Zucchi.