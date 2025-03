Quicomo.it - Il magico borgo gioiello affacciato sul Lago di Como che sarà protagonista in TV: il giorno da segnare

Leggi su Quicomo.it

Il fascino del ramo lecchese delditorna in primo piano su Rai 3. Corenno Plinio (in copertina foto di Maurizio Moro), incantevolemedievale nel comune di Dervio,infatti tra i protagonisti della prossima puntata di "Kilimangiaro", in onda stasera domenica 2 marzo dalle 17.