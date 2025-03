Ilfattoquotidiano.it - Il lungo tavolo tra le macerie e le case distrutte di Gaza: le immagini dell’Iftar per il primo giorno di Ramadan | FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anche aè iniziato il mese di, che quest’anno coincide con la fine della prima fase del fragile accordo di cessate il fuoco, che ha messo in pausa oltre 15 mesi di attacchi e bombardamenti di Israele nella Striscia. E mentre lo scontro tra il governo Netanyahu e Hamas potrebbe portare a una ripresa del conflitto, hanno fatto il giro del mondo ledeldela Rafah, nel sud della Striscia didiffuse sui social mostrano la popolazione che prepara un Iftar collettivo, il pasto serale che interrompe il digiuno durante il. Gli scatti raffigurano un grandecircondato dalledied edifici distrutti dopo i combattimenti. Ilsi estende per tutta la lunghezza di una strada sterrata tra le rovine, mentre le persone sono sedute per la cena e ascoltano la musica e i canti tradizionali della festività.