Il Liceo Scientifico Severi (RM) inaugura il suo planetario: una nuova frontiera per la didattica

Il Liceo Scientifico Severi di Roma si distingue per un'innovativa iniziativa che ha trasformato una vecchia aula scolastica in un planetario didattico all'avanguardia. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), l'istituto ha investito 160 mila euro per realizzare uno spazio unico, destinato ad arricchire l'offerta formativa degli studenti.