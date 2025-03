Ilrestodelcarlino.it - Il libro postumo del carabiniere Willy. Presentazione nella ’sua’ caserma: "L’ode alla vita di un vero soldato"

Cercare il bello dellaanche quando, all’improvviso, questa ti tradisce. Volerne vedere i lati positivi. Scrutare una piccola luce anche nel buio più oscuro, perché la voglia di vivere deve resistere anche quando lastessa ti sta abbandonando. Di tutte queste emozioni, tra prosa, poesia e disegni, parla ildelWilliam Chirivì, presentatoieri mattinadi via delle Armi. L’appuntato scelto con qualifica speciale, in forze da tantissimi anni al V Reggimento carabinieri Emilia-Romagna, se ne è andato a 43 anni i primi di gennaio scorso, dopo aver lottato dal luglio precedente contro un male incurabile al cervello. In quei mesi difficili in cui lagli è stata stravolta dal cancro, Chirivì ha scritto un, ‘3vs1’, pubblicato appuntoe presentato ieri.