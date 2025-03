Davidemaggio.it - Il grande ritorno di Segreti di Famiglia è solo su Mediaset Infinity

Leggi su Davidemaggio.it

I nuovi episodi didi(Yargi) si apprestano ad arrivare in esclusiva gratissudal 3 marzo con un nuovo episodio disponibile ogni giorno dal lunedì al venerdì.La dizi, che ha già conquistato il pubblico di Canale 5, vede come protagonisti Kaan Urganc?o?lu, già noto al pubblico italiano per il ruolo di Emir in Endless Love, e P?nar Deniz, giovane star della serialità turca.Nel 2022diha fatto incetta di premi ai Golden Butterfly Awards, la più prestigiosa cerimonia di premiazione di musica e televisione turca, aggiudicandosi le statuette per Miglior Serie, Miglior Regia, Miglior Attore, Migliore Attrice e Best TV Couple.Nel 2023 ha inoltre ottenuto un Emmy Award come Miglior Telenovela dell’anno.Indi, Ilgaz Kaya (Kaan Urganc?o?lu) è un rispettato procuratore che ha appreso dal padre poliziotto valori come l’onestà e l’onore.