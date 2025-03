Quotidiano.net - Il governo in Masseria. Giuli: rivoluzione al Mic. Caro bollette, niente bis

"Scioccati" dice Gilberto Pichetto. Nello Musumeci parla di "brutta vicenda che non ha precedenti". Acqua (poca) sul fuoco (enorme) da parte di Tommaso Foti: "Situazione marginale da non amplificare oltre ogni ragionevole limite". Per un verso o per l’altro il video dello scontro – con tanto cacciata dallo Studio Ovale del presidente ucraino Zelensky da parte di Donald Trump – è una dinamite troppo potente per non detonare tra i vapori delle terme di Saturnia nel salotto morbido di Bruno Vespa, al giorno due del Forum in, e costringere un ministro dietro l’altro a interrogarsi su che succederà in Europa. Al pronti via il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin torna a parlare di, con lo stop a nuovi provvedimenti: "Vediamo nei prossimi tre mesi ma al momento non si possono prevedere ulteriori interventi" mette le mani avanti il ministro.