Il Giambellino nel Dopoguerra | Quel miracolo economico fatto di tante piccoleStorie

Ilgiorno.it - Il Giambellino nel Dopoguerra: "Quel miracolo economico fatto di tante piccole...Storie"

Una storia familiare,la di Carlo e Liliana, che si intreccia con la Storia collettiva del Paese, tra il fermento della rinascita e le cicatrici della guerra, e tumultuose trasformazioni, con le tv che entrano nelle case e il primo supermercato a Milano concepito da Bernardo Caprotti, e le auto che corrono su strade costruite a tempo di record e palazzi che spuntano come funghi, alcuni di stampo "brutalista" come la Torre Velasca, tirata su in meno di due anni da architetti visionari. Milano, 1952,. La campagna lascia spazio a nuove, urgenti, costruzioni per accogliere lavoratori dall’estero, gente da rimpatriare da Francia e Algeria, immigrati, pugliesi, siciliani, i "terùn" in milanese, ma anche veneti, e poi polacchi, rumeni e poi. Paolo Colombo, docente di Storia Contemporanea e delle istituzioni politiche alla Cattolica, nella parabola privata della sua famigla "racconta ciò che siamo stati" e, forse,lo che ancora possiamo essere, a patto di riconoscere i segnali della Storia, nel romanzo “Un sogno così“ (Feltrinelli).