Il generale avvistato in Val di Luce Fine settimana sugli sci per Vannacci

Sulla montagna pistoiese è ‘giallo’. Ilè statoda venerdì all’Abetone, in Val di, ufficialmente per undi sci e relax. Certo la concomitanza della vacanza sulle piste tanto care a Zeno Colò dell’europarlamentare della Lega con l’edizione 2025 degli Stati generali della montagna organizzati da Fratelli d’Italia non è sfuggita a nessuno. Come se non bastasse Robertoe il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli hanno dormito sotto lo stesso tetto, quello del Val diSpa Resort, e c’è chi è pronto a scommettere su un incontro tra i due lontano da occhi indiscreti. Incontro categoricamente smentito tanto dai rappresentanti di Fratelli d’Italia quanto da quelli della Lega. Tra le fila del partito di Salvini c’è chi è pronto a giurare che quella delsia una mossa di posizionamento in vista del congresso del Carroccio in programma nelle prossime settimane e anche una risposta alla candidatura del partito di Elena Meini alla presidenza della Regione.