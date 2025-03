Superguidatv.it - Il Gattopardo arriva su Netflix: cast, trama e quando in streaming

Il, uno dei romanzi più amati di Giuseppe Tomasi di Lampedusa,ora in versione serie. Scopriamo insieme di cosa parla, chi sono gli attori che ne fanno parte e la data di uscita sulla piattaforma di.Il, ladella serie basata sul libro di Giuseppe Tomasi LampedusaGrande attesa per la nuova serie Il. Dopo il film di Luchino Visconti del 1963,questo secondo adattamento del romanzo che è ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. La serie è una produzione italo-inglese e vede Saul Nanni nel ruolo di Tancredi Falconeri, precedentemente interpretato da Alain Delon e Deva Cassel in quello di Angelica (che fu di Claudia Cardinale). Ilè in uscita mercoledì 5 marzo 2025 su.Ma qual è ladella serie? Protagonista è Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, che si sente minacciato dall’unificazione italiana e cerca quindi nuove alleanze, anche che vadano contro i suoi principi.