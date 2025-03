Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto del Monaco: i biancorossi del Principato

IldelLa squadra deldicon gli iconici colori derivati dal blasone del casato Grimaldi da sempre molto legati alla squadra di calcio di cui sono stati proprietari ed ancora con quote azionarie rilevanti. Probabilmente ai più non è noto che il legame con i Grimaldi arriva fino al simbolo per eccellenza del club, la sua maglia. Infatti, l’iconica tenuta da gioco tagliata in diagonale fu disegnata dalla Principessa Grace Kelly. Non solo. Per dimostrare l’attaccamento ai Principi in una partita di Coppa UEFA contro una squadra tedesca, ilconsegnò agli avversari unriportante il sigillo del Principe Ranieri in occasione del suo cinquantesimo genetliaco. Tornando alodierno si tratta di un raffinato esemplare in uso negli anni Sessanta con caratteristiche (soprattutto la barra in legno) abbastanza similari a quelle dei gagliardetti di squadre della Costa Azzurra (ad esempio l’OGC Nice).