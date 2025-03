Cityrumors.it - Il Futuro della Pubblicità del Gioco d’Azzardo: questione controversa

Ildelin Italia è unae molto dibattutaNegli ultimi anni, il panorama delin Italia ha subito significative trasformazioni. Con l’introduzione del decreto Dignità nel 2018, che vietava ladiretta e indiretta per le scommesse, il Paese ha intrapreso un percorso per contrastare la ludopatia.Iltra tendenze e rischi Cityrumors.it foto AnsaTuttavia, recenti sviluppi suggeriscono che questa misura potrebbe essere abrogata a breve, provocando un acceso dibattito su vari fronti.Il contesto del: i numeri e i risvoltiIn un contesto dove ilè raddoppiato negli ultimi dieci anni, raggiungendo cifre record, la pressione per rivedere il divieto diè cresciuta.