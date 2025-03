Ilrestodelcarlino.it - Il Fossombrone va all’assalto del Notaresco. Meschini: "E’ il team più in forma del momento"

Iloggi va in terra d’Abruzzo per affrontare allo Stadio Comunale ‘Vincenzo Savini’ il, compagine che viene da buoni risultati e che vorrebbe continuare su questa strada per incrementare la sua classifica abbastanza deficitaria (penultima posizione). "Affrontiamo la squadra più indel- sottolinea l’allenatore del club metaurense Michele Fucili- che viene da 10 punti nelle ultime quattro partite che si è rinforzata molto nel mercato invernale, giochiamo su un campo che si preannuncia pesante e sarà una vera battaglia. Noi dobbiamo proseguire il nostro percorso fatto prima di tutto della ricerca della prestazione sapendo che servirà grande attenzione e sacrificio. Abbiamo diverse defezioni ma a questo punto del campionato dobbiamo farci trovare pronti in tutti i componenti della rosa".