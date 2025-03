Game-experience.it - Il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League ha causato la cancellazione di Wonder Woman?

Ladida parte di Warner Bros. Games non sarebbe dovuta solo a problemi interni, ma anche alle gravi perdite economiche subite dall’azienda nel 2023. Proprio in tal senso ildithe, che ha fatto perdere 200 milioni di dollari, e il fallimento di MultiVersus e Quidditch Champions, che hanno generato un buco di 100 milioni di dollari, hanno spinto Warner Bros. a rivedere la sua strategia e chiudere diversi studi di sviluppo, tra cui Monolith Productions.Ricordiamo che Monolith, storico studio noto per F.E.A.R. e la serie Middle-earth: Shadow of Mordor, stava lavorando a, un gioco open-world che avrebbe dovuto evolvere il celebre Nemesis System. Ma come leggiamo su GamesRadar, il progetto ha incontrato molte difficoltà fin dall’inizio: inizialmente doveva essere un gioco basato sull’amicizia con i nemici, ma l’idea non ha funzionato.