Il film del 2001 da recuperare perché è stato il giro di boa di Gene Hackman

un punto fermo del cinema americano per quasi 40 anni, apparendo in classici della New Hollywood degli anni '60 e '70, indi alta qualità degli anni '80 e ‘90, e in un numero sufficiente di popcorn movie, anche un po’ bruttini, per ampliare ulteriormente il suo pubblico. (Gli attori ben pagati di tutto il mondo dovrebbero apprezzare i suoi sforzi pionieristici nel campo deidi supereroi). Eccola sua scomparsa, avvenuta questa settimana all'età di 95 anni (!), è una vera e propria perdita, nonostante il fatto che il suo, notoriamente insignificante, Welcome to Mooseport, abbia appena festeggiato il suo 21° compleanno (il 20° dell'anno scorso èugualmente ignorato).L'addio più appropriato, ovviamente, èil suo terzultimo: I Tenenbaum uscito nel dicembre, a coronamento di un anno in cuisi è dato da fare anche per i suoi standard prolifici, uscendo con cinquenotevolmente diversi.