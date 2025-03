Lanazione.it - Il fascino di Lucca dalle cento chiese

, con il suodiscreto e un’eleganza senza tempo, invita il viaggiatore a rallentare per perdersi tra le sue piazze e i suoi vicoli acciottolati. Protetta da imponenti mura rinascimentali,non sarebbe la stessa senza i suoi circa quattro chilometri di percorso pedonale e ciclabile che la identifica e la contraddistingue. Le mura, alte circa 12 metri e larghe 30, regalano bellissimi scorci della città dall’alto e ombra di platani secolari. L’ingresso in città è attraverso sei porte che fendono questo magnifico perimetro orlato di bastioni. Iniziamo il nostro giro da nord, da Porta Santa Maria, e imbocchiamo via Fillungo, la via principale del centro dilungo la quale si trovano molte attività commerciali. Mentre assaggiate il tipico "buccellato", un dolce lucchese a base di anice e uvetta, e ammirate le architetture dei palazzi che si sviluppano in verticale, raggiungete Piazza dell’Anfiteatro, costruita sulle rovine di un antico anfiteatro romano.