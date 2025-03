Lanazione.it - Il Comune di Firenze: “Su Sollicciano parlano i fatti”

, 2 marzo 2025 - "A chi non riconosce l'impegno sul carcere dida parte dell'amministrazione e delle associazioni del Terzo settore rispondiamo che sono ia parlare", "ribadiamo che la situazione del carcere diè inaccettabile e che le condizioni in cui versa il penitenziario fiorentino sono disumane e prive di dignità per i detenuti e per chi vi lavora. Serve con urgenza, e per questo rinnoviamo l'appello al Governo, una direzione stabile che renda più semplice la gestione di una situazione così complessa". Lo afferma l'assessore al welfare deldiNicola Paulesu in riferimento al dibattito sul carcere di. A proposito degli interventi, dichiara Paulesu in una nota, "c'è un coordinamento tra pubblico e organizzazioni del Terzo settore e c'è una forte collaborazione e attenzione al tema da parte delanche con la diocesi attraverso la Fondazione Solidarietà Caritas e i suoi progetti".